Голый Зверев выйдет на Тверскую из-за сборной РФ

Стилист Сергей Зверев из-за проигранного спора собирается пройти обнаженным по Тверской улице в центре Москвы . Об этом сообщает «Собеседник».

По данным издания, Зверев пообещал друзьям прогуляться голым, если сборная России уступит Хорватии в матче четвертьфинала.

Стилист отметил, что это будет «полный писец», но обещание придется сдержать.

Зверев посетовал, что игрок сборной РФ Марио Фернандес не забил гол во время серии пенальти, ведь «ворота такие большие».

«Собеседник» отмечает, что за прогулку без одежды Зверев может получить штраф и 15 суток ареста.