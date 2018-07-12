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Голый Зверев выйдет на Тверскую из-за сборной РФ
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Голый Зверев выйдет на Тверскую из-за сборной РФ 

Рамблер 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Стилист Сергей Зверев из-за проигранного спора собирается пройти обнаженным по Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщает «Собеседник».
По данным издания, Зверев пообещал друзьям прогуляться голым, если сборная России уступит Хорватии в матче четвертьфинала.
Стилист отметил, что это будет «полный писец», но обещание придется сдержать.
Зверев посетовал, что игрок сборной РФ Марио Фернандес не забил гол во время серии пенальти, ведь «ворота такие большие».
«Собеседник» отмечает, что за прогулку без одежды Зверев может получить штраф и 15 суток ареста.
По данным «Дней.ру», в 2014 году Зверев уже раздевался из-за проигрыша России на ЧМ в матче с Бельгией. Тогда стилист прошелся по Тверской в трусах, шапке и обуви на высокой платформе.
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