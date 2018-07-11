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«Руки-базуки» записал свой первый рэп-клип
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«Руки-базуки» записал свой первый рэп-клип 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Он уже собрал десятки тысяч просмотров и попал в тренды YouTube, несмотря на преимущественно негативную реакцию пользователей Сети.
Кирилл Терешин, более известный в российском интернете под прозвищем Руки-базуки, приступил к покорению музыкальной индустрии. Он записал собственный рэп-клип и разместил его на YouTube.
Печально известный бодибилдер записал музыкальную работу в соавторстве с исполнителем Грантом. Текст трека типичен для молодых рэп-исполнителей, он повествует о роскошной жизни молодых людей при больших деньгах, которые одерживают различные личные победы и прожигают время в ночных клубах.
Сюжет клипа остался неясен. Тем не менее, он уже собрал десятки тысяч просмотров и попал в тренды YouTube, несмотря на преимущественно негативную реакцию пользователей Сети.
Терешин прославился в Интернете после серии телепередач, в которых он рассказывал, каким образом был достигнут эффект «рук-базук». Молодой человек злоупотреблял инъекциями синтола, что, по его мнению, помогало создать эффект накачанных мышц. Позднее Кирилл Терешин заменил синтол на импланты.
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