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Сестра Фриске показала архивные семейные фото
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Сестра Жанны Фриске показала архивные семейные фото 

Teleprogramma.pro 11 июля 2018
Фото: GLOBALLOOK
Наталья Фриске сегодня с нежностью обратилась к своему папе и поздравила его с днем рождения. Сестра известной певицы поделилась архивными фото с ним.
8 июля, свой день рождения должна была отпраздновать Жанны Фриске. Певице могло исполниться 44 года. Напомним, что экс— солистка «Блестящих» скончалась от раковой опухоли головного мозга в возрасте 40 лет в 2015 году в Балашихе. У нее остался сын Платон, который теперь живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым, а также сестра и родители. Сегодня отец артистки отмечает день рождения.
С этим событием его трогательно поздравила дочь Наталья Фриске. «Папуля мой, с днем рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим здоровья тебе! И крепких нервов! Пусть все, что ты загадаешь исполнится», — написала она. Сестра певицы также опубликовала несколько семейных фото и видео, которые нашла в своем архиве. На одном из роликов Владимир Борисович танцует с дочерью вальс. А на некоторых фото он запечатлен во время отпуска со своей супругой Ольгой Владимировной.
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