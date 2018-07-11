Сестра Фриске показала архивные семейные фото

Наталья Фриске сегодня с нежностью обратилась к своему папе и поздравила его с днем рождения. Сестра известной певицы поделилась архивными фото с ним.
8 июля, свой день рождения должна была отпраздновать Жанны Фриске. Певице могло исполниться 44 года. Напомним, что экс— солистка «Блестящих» скончалась от раковой опухоли головного мозга в возрасте 40 лет в 2015 году в Балашихе. У нее остался сын Платон, который теперь живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым, а также сестра и родители. Сегодня отец артистки отмечает день рождения.
С этим событием его трогательно поздравила дочь Наталья Фриске. «Папуля мой, с днем рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим здоровья тебе! И крепких нервов! Пусть все, что ты загадаешь исполнится», — написала она. Сестра певицы также опубликовала несколько семейных фото и видео, которые нашла в своем архиве. На одном из роликов Владимир Борисович танцует с дочерью вальс. А на некоторых фото он запечатлен во время отпуска со своей супругой Ольгой Владимировной.