Сестра Фриске показала архивные семейные фото

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 13 Июл 2018 в 7:23 PDT

С этим событием его трогательно поздравила дочь Наталья Фриске. «Папуля мой, с днем рождения тебя! Мы тебя очень сильно любим здоровья тебе! И крепких нервов! Пусть все, что ты загадаешь исполнится», — написала она. Сестра певицы также опубликовала несколько семейных фото и видео, которые нашла в своем архиве. На одном из роликов Владимир Борисович танцует с дочерью вальс. А на некоторых фото он запечатлен во время отпуска со своей супругой Ольгой Владимировной.