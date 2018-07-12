Роза Сябитова назвала размер своей пенсии

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro прокомментировала грядущее повышение пенсионного возраста.

По словам 56-летней телеведущей, она планирует работать, «пока ноги таскают», или пока она «из ума не выживет».

Сябитова подчеркнула, что никогда не отказывалась от помощи государства, а сейчас ее пенсия составляет 14 тысяч рублей.

«Это обхихикаться можно!» — заявила она.

Телеведущая рассказала, что привыкла к комфорту и любит «жить дорого», поэтому трудится с 18 лет и считает работу «смыслом жизни».

«Я еще в 80-е годы поняла, что нужно рассчитывать на себя, на семью», — заключила она.

В июне правительство анонсировало поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.

Сейчас пенсия для российских женщин начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.