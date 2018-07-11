Юдашкин шокировал поклонников болезненным видом

Любимый дизайнер Примадонны борется с последствиями страшной болезни.

Не так давно его поклонники были шокированы новостью, что Валентину Юдашкину диагностировали рак мочеполовой системы. К счастью, опухоль удалось обнаружить и удалить вовремя.

Сейчас, по слухам, звезда проходит курс химиотерапии. Кажется, фанаты Валентина должны радоваться, что их кумир идет на поправку, но внешний вид кутюрье их расстраивает.

На последнем фото, опубликованном в Инстаграм, Юдашкин выглядит исхудавшим, а его волосы заметно поредели. От прежнего лощеного красавца осталась только его восхитительная белоснежная улыбка.