«Жирный еврей» поможет сестре Кардашьян обогатиться

«Жирный еврей» поможет сестре Кардашьян побыстрее заработать миллиард

Американский писатель и звезда соцсетей Джош Островский, более известный как The Fat Jew («Жирный еврей»), решил помочь сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер побыстрее стать миллиардершей. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летний The Fat Jew создал аккаунт на онлайн-платформе Gofundme, призывая поклонников собрать оставшиеся 100 миллионов долларов для Дженнер, чтобы та получила статус «самой молодой миллиардерши в мире, заработавшей состояние самостоятельно».

«Кайли Дженнер накопила 900 миллионов долларов и попала на обложку журнала Forbes. Это разбивает мое сердце. Я не хочу жить в мире, где у Кайли Дженнер нет миллиарда. Мы обязаны собрать 100 миллионов и помочь ей добраться до миллиарда. Пожалуйста, расскажите всем, это невероятно важно!» — заявил Островский в описании цели сбора средств.

По информации на сайте Gofundme, на момент публикации было собрано 253 доллара.

В среду, 11 июля, издание Forbes опубликовало обложку своего августовского номера с фотографией модели и основателя косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Издание объявило, что 21-летняя девушка самостоятельно заработала 900 миллионов долларов и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире.