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«Жирный еврей» поможет сестре Кардашьян обогатиться
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«Жирный еврей» поможет сестре Кардашьян побыстрее заработать миллиард 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Drew Gurian / Invision / AP
Американский писатель и звезда соцсетей Джош Островский, более известный как The Fat Jew («Жирный еврей»), решил помочь сестре Ким Кардашьян Кайли Дженнер побыстрее стать миллиардершей. Об этом сообщает Daily Mail.
36-летний The Fat Jew создал аккаунт на онлайн-платформе Gofundme, призывая поклонников собрать оставшиеся 100 миллионов долларов для Дженнер, чтобы та получила статус «самой молодой миллиардерши в мире, заработавшей состояние самостоятельно».
«Кайли Дженнер накопила 900 миллионов долларов и попала на обложку журнала Forbes. Это разбивает мое сердце. Я не хочу жить в мире, где у Кайли Дженнер нет миллиарда. Мы обязаны собрать 100 миллионов и помочь ей добраться до миллиарда. Пожалуйста, расскажите всем, это невероятно важно!» — заявил Островский в описании цели сбора средств.
По информации на сайте Gofundme, на момент публикации было собрано 253 доллара.
В среду, 11 июля, издание Forbes опубликовало обложку своего августовского номера с фотографией модели и основателя косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Издание объявило, что 21-летняя девушка самостоятельно заработала 900 миллионов долларов и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире.
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