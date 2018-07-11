«Волосы встают дыбом»: Бородина о Фриске

«Волосы встают дыбом»: Бородина откровенно о покойной Фриске

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала шумиху, которую создают СМИ вокруг покойных знаменитостей. От обилия скандалов и прочей грязи, поднимаемой журналистами и телевизионщиками, по признанию Ксении, у нее "волосы встают дыбом".

Разгромный пост Ксения Бородина оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно ((((здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Ксения.

Далее Бородина отметила, что с уходом человека в его семье наступает горе, но тут СМИ и социальные сети умудряются вылить грязь на покойника. В качестве яркого примера Ксения привела певицу Жанну Фриске

"Всегда достойная Жанна Фриске, которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег", — констатировала Бородина.

Не оставила без внимания телеведущая и девушек-покойниц, которые в свое время прославились благодаря "Дому-2".

"За этот месяц умерли 2 бывшие участницы дома 2 и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища, грязи, Наркотиков и всего остального!" — возмущенно отметила телеведущая.

Что уж говорить об актерах, чья личная жизнь и так постоянно пристально рассматривается общественностью.