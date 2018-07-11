«Волосы встают дыбом»: Бородина о Фриске

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина прокомментировала шумиху, которую создают СМИ вокруг покойных знаменитостей. От обилия скандалов и прочей грязи, поднимаемой журналистами и телевизионщиками, по признанию Ксении, у нее "волосы встают дыбом".
Разгромный пост Ксения Бородина оставила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
"Как же обидно, что в нашей стране не умеют провожать людей красиво и достойно ((((здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Ксения.
Далее Бородина отметила, что с уходом человека в его семье наступает горе, но тут СМИ и социальные сети умудряются вылить грязь на покойника. В качестве яркого примера Ксения привела певицу Жанну Фриске.
"Всегда достойная Жанна Фриске, которая никогда не хотела и не любила распространяться на тему своей личной жизни и что случилось после ее ухода. Собственная семья сделала 33 передачи, с драками, грязью и дележкой денег", — констатировала Бородина.
Не оставила без внимания телеведущая и девушек-покойниц, которые в свое время прославились благодаря "Дому-2".
"За этот месяц умерли 2 бывшие участницы дома 2 и тут тоже не обошлось без прямых эфиров с кладбища, грязи, Наркотиков и всего остального!" — возмущенно отметила телеведущая.
Что уж говорить об актерах, чья личная жизнь и так постоянно пристально рассматривается общественностью.
"Смотря на все это и читаю, просто Волосы встают дыбом ((((почему нельзя достойно проводить людей в последний путь, сказать что-то хорошее и пойти дальше! Оставьте это полиции, следствию, специальным людям, если произошло убийство, дойти до правды, зачем мусолить 33 раза, людей уже не вернуть, хотя бы то что они оставили после себя уважать! Неужели так сложно (((" — эмоционально высказалась Ксения Бородина.