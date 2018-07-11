Бузова проигнорировала провокацию пользователей

В семье полузащитника ФК «Локомотив» Дмитрия Тарасова пополнение. Его супруга Анастасия Костенко 10 июля родила дочь. Пользователи Instagram нашли повод, чтобы позлорадствовать над бывшей женой российского футболиста Ольгой Бузовой, сообщил сайт «Дни.ру».
«Уррра у Тарасова дочь, ты поздравила?», «Я все ждала что она прыгнет)) Димку поздравляю с дочей)», «Надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит», «Поздравь бывшего. Он отцом стал», — написали подписчики.
Российская телеведущая ответила, что счастлива и умеет радоваться мелочам.
Среди друзей и знакомых Ксении Собчак распространились слухи, что она ждет второго ребенка. Ситуацию прокомментировала мать телеведущей Людмила Нарусова.