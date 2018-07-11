Боня разоблачила Собчак

Доведенная до отчаяния Боня разоблачила подлость Собчак

По словам Бони, Собчак несколько раз публично нападала на нее. К примеру, в 2014 году Виктория приехала в Париж на Неделю моды. На показе одного из модельеров ей поступил звонок от Собчак. Телеведущая спросила светскую львицу, была ли та на демонстрации одежды Ульяны Сергеенко . Боня ответила отрицательно и добавила, что не получала приглашение.

На следующий день в зарубежной прессе появились статьи, о том, что Викторию не пустили на показ, так как на таких мероприятиях ей — плебейке не место. Мол, на такие важные показы пускают только аристократов.

Узнать правду светской львице помогли хакеры, интернет-пираты взломали соцсети Ксении и опубликовали скриншоты ее переписки с дизайнером Ульяной Сергеенко. Как оказалось, "утку" в СМИ запустила именно подлая телеведущая.

"Ульяна хотела меня пригласить и предложить свои наряды для показа — вспоминает Боня — На что Ксения ответила, что ни в коем случае нельзя Викторию Боню приглашать и тем более одевать. Это был хороший опыт: я наконец увидела, кто на самом деле чего стоит".

Позже Ксения снова попыталась вылить ушат грязи на Викторию. В одной из соцсетей телеведущая посмеялась над тем, что Боня летает экономклассом. Светская львица была ошарашена претензиями Ксении.