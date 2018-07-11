Дочь Лепса приоткрыла семейную тайну

Певец Григорий Лепс познакомился с первой женой в совхозе, собирая яблоки, рассказала « Комсомольской правде » его старшая дочь.

«В общем, дособирали», — смеясь, отметила Инга Лепс.

По ее словам, Григорий Лепс и Светлана Дубинская встретились, будучи студентами музыкального училища в Сочи , где ее отец учился игре на ударных инструментах, а мать — пению.

Также 33-летняя дочь Лепса рассказала, что в молодости ее родители пели в одних и тех же сочинских ресторанах, однако после ее рождения мать перестала заниматься музыкой.

Кроме того, Инга Лепс сообщила, что регулярно видится с детьми своего отца от второго брака.

«Быть старшей сестрой — это самое прекрасное», — ометила она.

Инга Лепс прославилась после участия в слепом прослушивании музыкального телешоу «Голос». Григорий Лепс, который тогда был судьей, «плохо», а «местами очень плохо» оценил выступление дочери, посоветовав ей «еще годик позаниматься».