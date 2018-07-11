Дочь Лепса приоткрыла семейную тайну 

Певец Григорий Лепс познакомился с первой женой в совхозе, собирая яблоки, рассказала «Комсомольской правде» его старшая дочь.
«В общем, дособирали», — смеясь, отметила Инга Лепс.
По ее словам, Григорий Лепс и Светлана Дубинская встретились, будучи студентами музыкального училища в Сочи, где ее отец учился игре на ударных инструментах, а мать — пению.
Также 33-летняя дочь Лепса рассказала, что в молодости ее родители пели в одних и тех же сочинских ресторанах, однако после ее рождения мать перестала заниматься музыкой.
Кроме того, Инга Лепс сообщила, что регулярно видится с детьми своего отца от второго брака.
«Быть старшей сестрой — это самое прекрасное», — ометила она.
Инга Лепс прославилась после участия в слепом прослушивании музыкального телешоу «Голос». Григорий Лепс, который тогда был судьей, «плохо», а «местами очень плохо» оценил выступление дочери, посоветовав ей «еще годик позаниматься».