Популярный актер поведал о страшном недуге

Известный актер поведал о страшном недуге

Актер Сергей Барышев рассказал в эфире программы «Судьба человека», почему ушел из сериала «Тайны следствия».

После 10 лет работы над проектом актер внезапно исчез.

Оказывается, Сергей покинул сериал по состоянию здоровья. Стоя в пробке, он повздорил с другим водителем, ссора обернулась дракой, после которой актер восстанавливался полтора года. У Сергея диагностировали сотрясение мозга и перелом позвоночника.

Барышев рассказал также, что именно на съемках «Тайн следствия» встретил свою будущую жену. Екатерина жила в Германии и приехала в Россию брать у актера интервью, через три месяца после первой встречи они поженились.

Долгое время Екатерина и Сергей пытались стать родителями, однако в 2010 году врачи поставили супруге актера страшный диагноз: предраковое состояние, которое усугубилось, когда Екатерина забеременела. На фоне приема лекарств случился выкидыш, и после этой трагедии супруги больше не пытались завести ребенка.

К слову, у Екатерины есть сын от первого брака, которого Барышев принял как родного.