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Популярный актер поведал о страшном недуге
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Известный актер поведал о страшном недуге 

Рамблер 11 июля 2018
Актер Сергей Барышев рассказал в эфире программы «Судьба человека», почему ушел из сериала «Тайны следствия».
После 10 лет работы над проектом актер внезапно исчез.
Оказывается, Сергей покинул сериал по состоянию здоровья. Стоя в пробке, он повздорил с другим водителем, ссора обернулась дракой, после которой актер восстанавливался полтора года. У Сергея диагностировали сотрясение мозга и перелом позвоночника.
Барышев рассказал также, что именно на съемках «Тайн следствия» встретил свою будущую жену. Екатерина жила в Германии и приехала в Россию брать у актера интервью, через три месяца после первой встречи они поженились.
Долгое время Екатерина и Сергей пытались стать родителями, однако в 2010 году врачи поставили супруге актера страшный диагноз: предраковое состояние, которое усугубилось, когда Екатерина забеременела. На фоне приема лекарств случился выкидыш, и после этой трагедии супруги больше не пытались завести ребенка.
К слову, у Екатерины есть сын от первого брака, которого Барышев принял как родного.
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