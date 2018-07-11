Звезде «Нотр-Дам» запретили въезд на Украину

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Российскому актеру Антону Макарскому запретили въезд на Украину 

РИА Новости 45 минут назад
Украинская погранслужба не пустила в страну российского актера Антона Макарского из-за поездки в Крым, запретив ему въезд на три года, сообщается на сайте ведомства.
"Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили на Украину российского актера, который нарушил правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма. Попасть в нашу страну мужчина планировал через границу с Молдавией… Данному гражданину запрещен въезд на Украину сроком на три года, он возвращен обратно", — говорится в сообщении.
По данным погранслужбы Украины, въезд в страну из-за посещения Крыма запретили уже 130 иностранцам из числа деятелей культуры и искусства.
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