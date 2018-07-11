Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем

Эвелина Бледанс рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней и ее сыном Семеном, страдающим синдромом Дауна. По словам актрисы, когда она с мальчиком подошла, представилась и попросила сфотографироваться с Константином Хабенским , тот ей отказал.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Семеном. В настоящее время актриса с младшим наследником отдыхает в "Артеке". В подписи к снимку артистка в подробностях рассказала о неприятном инциденте.

"Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Семиком получили категорический отказ🙅‍♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявила Бледанс. Актриса уточнила, что они живут в "маленьком, закрытом отеле", и она представилась актеру, а также что снимок специально для ее страдающего синдромом Дауна сына. Но ничего не помогло.

"Наверное только я дура никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию 🤗После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим…" — объяснила оскорбленная в лучших чувствах Эвелина.

instagram.com/bledans

Далее актриса объяснила свою обиду. "Личное пространство — да! Фотогафии с толпой — сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться — нет! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло… а тут… Простите Константин Юрьевич, не поняла…" — завершила свой разгромный пост актриса.

В комментариях к рассказу поклонники попытались успокоить Бледанс и оправдать Хабенского. "Может быть человек не в духе был или плохо себя чувствовал… На нет и суда нет… Лучше фотаться с забавными животными, они всегда ЗА", "Эляяяя, вы все правильно написали. Позажирались все! А Сёма, может быть не приятен, только дурачкам. Не вздумайте сеять в себе сомнения. Вы Богиня;) Во всех смыслах, этого слова 😁❤️💋", "Странно, ведь еще Никто не отменял человеческих качеств. Очень жаль. Эвелина, но он не мог Вас "не узнать". Хочется надеяться, что у него на это были веские причины. А если нет, то Бог ему судья", "У Хабенского под крылом столько этих особенных детей, которым он жизни спасает! А тут Семик, да, солнечный ребенок, но у этого ребенка в жизни есть всё! И мама любящая и игрушки и путешествия, не думаю что его отказ так сильно травмирует Семёна", "Простите, у каждого свое, я бы точно не стало такое публиковать. Иногда свои обиды и амбиции лучше на публику не показывать. Ну не захотел сфотографироваться человек. Это его право 😉" — высказались пользователи Сети. Пока сам Константин Хабенский никак не прокомментировал ситуацию.