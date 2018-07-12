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Хабенский отказался фотографироваться с Бледанс
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«Я с детьми не фотографируюсь»: Хабенский жестко ответил Бледанс 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Страшная шумиха поднялась после того, как Эвелина Бледанс на всю страну сообщила о том, что Константин Хабенский отказался фотографироваться с ее особенным сыном Семеном. Дошло до того, что актрисе пришлось удалить сообщение и дать комментарии журналистам.
Для начала Эвелина Бледанс призналась, что не ожидала такого резонанса. По словам актрисы, она преследовала цель просто обсудить с подписчиками своего Instagram, оказывались ли они в похожих ситуациях. При этом, подчеркнула артистка, она никогда не отказывает в просьбах сфотографироваться.
Что касается Константина Хабенского, то, по ее словам, она с сыном Семеном подошла к нему, когда он был свободен. Эвелина отметила, что хотела сфотографировать с актером именно отпрыска. "Действительно, я Хабенского очень уважаю. И очень хотелось мне сделать фотографию, чтобы, когда сын вырастет и посмотрит его фильмы, была такая замечательная память. Но он сказал: "Я с детьми не фотографируюсь". Я говорю: "Ну хорошо, давайте со мной сфотографируемся!" А он сказал, что фотография — это уже какой-то определенный этап знакомства. Поэтому я извинилась, пожелала хорошего дня и ушла", — цитирует рассказ Эвелины Бледанс "Московский комсомолец".
Актриса объяснила, что общей фотографией сына с Константином Хабенским пропагандировало бы то, что солнечные дети включены в общество.
"Я не хотела использовать Хабенского как обезьянку для фотографии с сыном. Просто, понимаете, чем больше серьезных, значимых людей будет рядом с Семеном даже на фото, тем яснее будет становиться то, что такие дети являются полноценными членами общества. Что они общаются. Даже такой небольшой жест, как совместная фотография — это уже поддержка артиста детям. Это возможность для таких детей быть услышанными и увиденными. ", — оправдалась актриса.
Напомним, накануне, 11 июля, Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с сыном Семеном.
"Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но… мы с Семиком получили категорический отказ", — написала актриса.
Далее Эвелина объяснила свою позицию: "Личное пространство — да! Фотогафии с толпой — сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться — нет! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло… а тут… Простите Константин Юрьевич, не поняла… (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)"
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Комментарии4  Ещё 25 источников 
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