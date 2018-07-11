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Максакова помогла встать на ноги Садальскому
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Людмила Максакова помогла встать на ноги Станиславу Садальскому 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российский актер театра и кино Станислав Садальский долгое время не мог избавиться от шишек на ногах, и даже хирургическая операция не принесла должного результата. Благодаря совету Людмилы Максаковой он вновь поверил в медицину, сообщил сайт «Утро.ру».
Людмила Максакова посоветовала Садальскому обратиться к доктору Казбеку Кудзаеву из Владикавказа.
«Вчера прилетел, сразу сделали рентген, через час уже прооперировали, а к вечеру я уже гулял по территории клиники. На фото я не в носках — в бинтах», — рассказал актер.
Пользователи Instagram пожелали ему скорейшего выздоровления.
Российский певец и продюсер Валерий Меладзе опубликовал видеозапись в Instagram, где он несет деревянную коробку с неизвестным содержимым. Пользователи соцсети попытались угадать, что находится внутри.
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