Максакова помогла встать на ноги Садальскому

Российский актер театра и кино Станислав Садальский долгое время не мог избавиться от шишек на ногах, и даже хирургическая операция не принесла должного результата. Благодаря совету Людмилы Максаковой он вновь поверил в медицину, сообщил сайт «Утро.ру».
Людмила Максакова посоветовала Садальскому обратиться к доктору Казбеку Кудзаеву из Владикавказа.
«Вчера прилетел, сразу сделали рентген, через час уже прооперировали, а к вечеру я уже гулял по территории клиники. На фото я не в носках — в бинтах», — рассказал актер.
Пользователи Instagram пожелали ему скорейшего выздоровления.
Российский певец и продюсер Валерий Меладзе опубликовал видеозапись в Instagram, где он несет деревянную коробку с неизвестным содержимым. Пользователи соцсети попытались угадать, что находится внутри.