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Победительница «Холостяка» продала шубу ради жилья
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Победительница «Холостяка» торговала одеждой ради оплаты жилья 

WomanHit.ru 11 июля 2018
Фото: Instagram
В недавнем интервью Сергей Науменко, бывший избранник звезды двух последних сезонов проекта «Холостяк» Дарьи Клюкиной, нелестно отозвался о начинающей актрисе. По его утверждениям, девушка врала телезрителям и про свою занятость, и про отсутствие молодого человека.
Узнав об этом, близкая подруга модели Дарья Невоструева поспешила опровергнуть его слова. Она заявила, что парень частенько занимал у Даши деньги, а однажды ей даже пришлось продать шубу, чтобы оплатить съемную квартиру. По ее словам, когда Науменко прилетал к ней в другой город, то не мог позволить себе даже снять номер в отеле, в то время как сама Клюкина жила у друзей. Между тем, долг Сергей так и вернул.
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