Джоли откровенно расскажет о запоях Питта

Актриса Анджелина Джоли решила опубликовать дневник, который она вела во время брака Брэдом Питтом , чтобы «отомстить» ему и рассказать о его проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Gossip Cop.

Неназванный источник утверждает, что Джоли планирует «представить свою жизнь с Питом как ад». В дневнике якобы описывается «пьянство Брэда, вспышки ярости и нестабильное поведение».

Актриса считает свой дневник «козырной картой», которая будет «очень вредна» для Питта.

При этом Gossip Cop усомнился, что такой дневник действительно существует. По версии издания, если бы это было правдой, Джоли бы уже получила единоличную опеку над детьми.

На развод с Питтом актриса подала в сентябре 2016 года. Ее адвокат пояснял, что такое решение было принято «для сохранения здоровья семьи».