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Джоли откровенно расскажет о запоях Питта
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Джоли откровенно расскажет о запоях Питта 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Актриса Анджелина Джоли решила опубликовать дневник, который она вела во время брака Брэдом Питтом, чтобы «отомстить» ему и рассказать о его проблемах с алкоголем. Об этом сообщает Gossip Cop.
Неназванный источник утверждает, что Джоли планирует «представить свою жизнь с Питом как ад». В дневнике якобы описывается «пьянство Брэда, вспышки ярости и нестабильное поведение».
Актриса считает свой дневник «козырной картой», которая будет «очень вредна» для Питта.
При этом Gossip Cop усомнился, что такой дневник действительно существует. По версии издания, если бы это было правдой, Джоли бы уже получила единоличную опеку над детьми.
На развод с Питтом актриса подала в сентябре 2016 года. Ее адвокат пояснял, что такое решение было принято «для сохранения здоровья семьи».
Сообщалось, что отношения пары окончательно испортились из-за грубого поведения Питта во время полета в Лос-Анджелес. Актриса утверждала, что ее супруг был сильно пьян, поругался с их старшим приемным сыном Мэддоксом и попытался его ударить. Джоли, по данным СМИ, обвиняла Питта в регулярном пьянстве, употреблении запрещенных препаратов, а также называла «опасным отцом». Также актриса просила суд дать ей единоличную опеку над их шестью детьми.
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