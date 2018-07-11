Меньщиков готовит экс-супруге царский подарок

Степан Меньщиков подарит экс-супруге и детям новую квартиру

Экс-участник Дома-2 Степан Меньщиков в прошлом году развелся со своей женой. Однако артист смог сохранить дружеские отношения с экс-супругой и намерен купить ей квартиру.

Осенью прошлого года Степан Меньщиков объявил о разводе со своей супругой Евгенией вскоре после того, как у пары родилась дочь. Напомним, что у экс-влюбленных подрастают двое детей — пятилетний Ваня и полуторагодовалая Варвара. Несмотря на развод, Степан намерен помогать детям.

Сейчас и Степан, и Евгения живут в съемном жилье, но Меньщиков хочет обеспечить своих наследников и бывшую жену собственной квартирой. При этом сам Степан намерен жить недалеко от Евгении и детей, чтобы в любое время видеться с наследниками.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) 13 Июн 2018 в 6:21 PDT

«В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке , думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела — дети, я редко выезжаю в центр. Степан планирует покупать квартиры: одну для себя, другую для нас, поэтому где-то через полгода планируем переехать уже туда. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — рассказывает Евгения.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) 24 Июн 2018 в 10:43 PDT