Меньщиков готовит экс-супруге царский подарок

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Степан Меньщиков подарит экс-супруге и детям новую квартиру 

Teleprogramma.pro 11 июля 2018
Фото: Instagram
Экс-участник Дома-2 Степан Меньщиков в прошлом году развелся со своей женой. Однако артист смог сохранить дружеские отношения с экс-супругой и намерен купить ей квартиру.
Осенью прошлого года Степан Меньщиков объявил о разводе со своей супругой Евгенией вскоре после того, как у пары родилась дочь. Напомним, что у экс-влюбленных подрастают двое детей — пятилетний Ваня и полуторагодовалая Варвара. Несмотря на развод, Степан намерен помогать детям.
Сейчас и Степан, и Евгения живут в съемном жилье, но Меньщиков хочет обеспечить своих наследников и бывшую жену собственной квартирой. При этом сам Степан намерен жить недалеко от Евгении и детей, чтобы в любое время видеться с наследниками.
«В ближайшее время мы переедем ближе к папе. Приняли решение спустя год обсуждений. Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела — дети, я редко выезжаю в центр. Степан планирует покупать квартиры: одну для себя, другую для нас, поэтому где-то через полгода планируем переехать уже туда. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение — главное, чтобы дети были обеспечены», — рассказывает Евгения.
Первое после развода у экс-супругов были весьма натянутые отношения, но сейчас Евгения и Степан смогли найти общий язык ради детей. «Степа на протяжении года звал нас ближе к себе, но я противилась. Когда увидела, что детям необходимо чаще видеть папу, приняла такое решение. Понятное дело, что дочка пока еще очень маленькая, поэтому со мной, а сын сможет чаще ночевать у него, и я не буду волноваться», — поделилась Евгения со «СтарХитом».
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