Нарусова откровенно высказалась о беременности Собчак

«Она действительно счастлива»: Мать откровенно о беременности Собчак

Людмила Нарусова прокомментировала информацию о том, что якобы ее дочь Ксения Собчак ждет второго ребенка. Сенатор призналась, что будет рада, если наследница подарит ей еще внука.

В СМИ ходят упорные слухи о том, что ксения Собчак снова ждет ребенка от мужа, актера Максима Виторгана . В близком окружении журналистам шепотом рассказали, что гламурная блондинка встала на учет в госпитале "Лапино". Ведет ее будто бы тот же врач, что и в первую беременность. Сама Собчак предпочитает не комментировать информацию о своем интересном положении.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июн 2018 в 4:34 PDT Куда разговорчивее оказалась ее мать Людмила Нарусова. На вопрос, хотела бы она еще внука, та ответила определенно. "Это вы подводите меня к вопросу: не беременная ли Ксения? Насколько я знаю, нет. Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку — буду рада. Дочь после рождения сына расцвела. Когда-то она называла детей гаденышами, а теперь, когда поняла, что это такое, она действительно счастлива. Она прекрасная мама. И внук Платон растет замечательным", — цитирует Людмилу Нарусову сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Июн 2018 в 3:15 PDT Счастливая бабушка сообщила, что в свои год и восемь месяцев сын Ксении Платон уже разговаривает, бегает, плавает, занимается английским языком на развивающих занятиях. Интересно, что мальчик посещает тот же детский сад, что и трехлетняя дочь Татьяны Навки Надежда. Занятия у малыша длятся два часа.

Примечательно, что в заведении преподают и темнокожие педагоги. "У нас преподают иностранцы, носители языка. Для детей проводятся развивающие занятия на английском языке. Один педагог из Кении, у него очень хороший английский. Треволта — руководитель из Британской Гвианы, это бывшая колония Британии. В нашей школе подбирают учителей с хорошим английским, без акцента, и чтобы, конечно, умели с детьми работать. ", — рассказали в учреждении.