Казаченко предъявил молодой жене новые претензии

Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой

Вадим Казаченко без купюр рассказал подробности брачных отношений с молодой супругой Ольгой . Певец уверен, что женщина забеременела неестественным путем.

Вадим Казаченко и Ольга Мартынова познакомились еще в 2006 году. По словам артиста, она была его фанаткой. Певец обратил внимание на привлекательную светловолосую девушку, когда испытывал проблемы с директором и любимой женщиной Ириной Аманти . В 2012 году Вадим и Ольга сошлись близко. "Ей всегда не хватало денег — то на туфли, то на выплату кредита за машину. Видя, что я обращаю на нее внимание, Мартынова стала просить: "Ой, помогите!" У меня тогда деньги были. Почему бы не одолжить девушке? И за то, что я помогал ей деньгами, она начала мне давать", — цитирует Вадима Казаченко Eg.RU

Дальше — больше. Якобы под нажимом матери Ольги Вадим женился на молодой поклоннице. По словам Казаченко, они с женой вместе никогда не жили. "Мы встречались раз или два в неделю для секса. А все остальное время она лежала на диване у мамы в Косино-Ухтомском. И только посылала мне сообщения в Telegram или WhatsApp: "Где вы? Что вы делаете?" Такое у нас было семейное общение", — заявил артист.

В апреле 2015 года Казаченко предложил Мартыновой развестись, но та категорически отказалась. Ровно через год Вадим снова заговорил о разводе и опять же услышал отрицательный ответ. "Мы не виделись больше месяца. Ничто человеческое нам не чуждо. Как потом утверждала Мартынова, именно в этот день был зачат ее ребенок. Меня потом обвиняли: "Что же ты спал с ней без презерватива?" У меня на то были свои причины, связанные с физиологической природой", — объяснил певец.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 13 Май 2018 в 8:18 PDT Казаченко, по его признанию, делал все, чтобы жена не забеременела. "Иногда она звонила и говорила: "Вадим Геннадьевич, я сегодня приеду. У меня овуляция". Как только я слышал это волшебное слово "овуляция", я, как нормальный взрослый мужчина, понимал, что дальше стоит за этим словом, и делал все возможное, чтобы — не дай бог! — ничего случайно туда не попало. Грубо говоря, за пять минут до оргазма меня там уже не было. Поэтому в истории с ее беременностью не все так просто. Я пока не могу озвучить все имеющиеся в моем распоряжении факты. Могу сказать только, что Мартынова не забеременела обычным естественным путем, как она пытается это представить", — заявил Вадим.

Певец сообщил, что Ольга скрывала от него беременность все лето. А когда 13 июля артист отмечал день рождения, отказалась вступать с ним в сексуальную связь, предложив соблазнительную альтернативу. "Мы поужинали на каком-то пароходике. Потом приехали ко мне домой. В тот момент начался сильный ливень, и Мартынова попросилась у меня переночевать. Но сразу предупредила: "Что-то у меня после ужина разболелся живот. Мне так плохо, что вы ко мне даже не приближайтесь! Никакого секса! Если хотите, давайте я вам быстренько сделаю хорошо!" — "Оля, расслабься! — ответил ей я. — Ну, не хочешь ты сегодня со мной спать — и не надо. Что мне теперь об стенку из-за этого убиться?!" — задал риторический вопрос Казаченко.

О ребенке Ольга, по его словам, сообщила лишь когда беременность составляла 15 недель. Тогда певец в третий раз поднял вопрос развода, и Ольга его ошарашила новостью о своем интересном положении. А вскоре о беременности Мартыновой узнала и вся страна, когда девушка появилась в эфире телешоу и обвинила мужа в том, что якобы тот настаивает на аборте.