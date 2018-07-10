Устала Алла: шоу-бизнес доконал Пугачеву

Николай Басков считается артистом из ближнего круга Аллы Пугачевой . Два года назад Примадонна посетила юбилейные концерты главного "шарманщика" страны в кремле и заявила: "Это певец, на которого смотришь и улыбаешься, он валяет дурака, смешит!" На фестивале искусств "Славянский базар в Витебске " Басков тоже вспомнил последнюю народную артистку Советского Союза.

19 лет назад именно в Витебске состоялся один из первых концертов Николая Баскова. А сегодня он выступает здесь уже как большой артист. Но перед выходом на сцену он пообщался с корреспондентом Dni..Ru.

"Не так давно я отдыхал на Сардинии, — рассказал артист — Там была и Алла Борисовна с семьей. Давно я не видел ее такой счастливой, умиротворенной, благостной".

"Пугачева спросила у меня: "Ну что там нового в шоу-бизнесе, что происходит?" — продолжает Николай. — А я сказал, что не в курсе, не знаю никаких сплетен. Алла Борисовна вздохнула: "Я тоже уже давно не интересуюсь. Надо готовиться к юбилею".

Напомним, что Пугачева, напомним, в апреле 2019 года отметит 70-летие. По случаю грандиозного юбилея главная артистка страны планирует впервые за долгое время дать большой сольный концерт.