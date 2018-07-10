Костенко и Тарасов стали родителями

Костенко родила дочь безработному Тарасову

Малышка почявилась на свет в подмосковном "Лапино".

"Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", — написала новоиспеченная бабуля в Instagram. "Поздравляем ребят от всего сердца!", — добавила женщина.

К поздравлениям от тещи футболиста присоединились и пользователи соцсети.

"Дай бог мира и любви вашей семье!", "Здоровья малышке и мамочке!", "С новым статусом "родители"!", — высказались фолловеры.

Супруги задолго готовились к рождению дочери — в частности, обустроили детскую комнату. Дизайном и выбором мебели с любовью занималась сама Анастасия. Всеми нюансами девушка делилась с подписчиками в своем микроблоге.