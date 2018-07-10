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«Это чудо»: Тарасов показал новорожденную дочь
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«Это чудо»: взволнованный Тарасов вытащил только что рожденную дочь на люди 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: Instagram
Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденную дочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенко за малышку.
В своем Instagram Тарасов опубликовал фото со свертком в руках.
Поклонники спортсмена принялись поздравлять взволнованного футболиста с пополнением.
Напомним, сегодня, 10 июля, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями. Об этом мама модели Виктория рассказала на странице в соцсетях. "Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", — написала новоиспеченная бабуля в Instagram.
Вес, рост, а также имя новорожденной пока не разглашаются. Известно только то, что девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино".
Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей. При этом накануне родов Анастасии футбольный клуб "Локомотив" отказался продлевать контракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы перед радостным и ответственным для семьи событием.
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