«Это чудо»: Тарасов показал новорожденную дочь

«Это чудо»: взволнованный Тарасов вытащил только что рожденную дочь на люди

10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️#доча#второйразпапа#принцесса#жизнь Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 10 Июл 2018 в 10:30 PDT В своем Instagram Тарасов опубликовал фото со свертком в руках.

Напомним, сегодня, 10 июля, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями. Об этом мама модели Виктория рассказала на странице в соцсетях. "Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", — написала новоиспеченная бабуля в Instagram.

Вес, рост, а также имя новорожденной пока не разглашаются. Известно только то, что девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино".