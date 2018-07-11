Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына

Джо Джексон произвел химическую кастрацию своего сына, поп-иконы Майкла Джексона, когда тот был подростком, заявил доктор Конрад Мюррей, который наблюдал культового певца.
Мюррей заявил, что «Джо Джексон был одним из худших отцов в истории». Врач обвинил мужчину в жестокости по отношению к сыну — по словам Мюррея отец «химически кастрировал мальчика, чтобы поддержать высокий голос», передает «Звезда» со ссылкой на Sun.
Также гормональные инъекции делались Майклу Джексону, чтобы избавить его от проблем с кожей, передает РЕН ТВ.
90-летний Джо Джексона умер 27 июня.