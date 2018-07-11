Умершего отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына

Мюррей заявил, что «Джо Джексон был одним из худших отцов в истории». Врач обвинил мужчину в жестокости по отношению к сыну — по словам Мюррея отец «химически кастрировал мальчика, чтобы поддержать высокий голос», передает «Звезда» со ссылкой на Sun.

Также гормональные инъекции делались Майклу Джексону, чтобы избавить его от проблем с кожей, передает РЕН ТВ

90-летний Джо Джексона умер 27 июня.