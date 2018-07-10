Ещё
Басков допустил отмену свадьбы с Лопыревой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Басков допустил отмену свадьбы с Лопыревой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Николай Басков допустил отмену свадьбы с Викторией Лопыревой, пишут «Дни.ру».
Певец назвал отношения с Лопыревой «очень сложными, непростыми» и не стал называть делать прогнозов относительно их совместного будущего.
«Жизнь покажет, во что выльются наши отношения — в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы — люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни — счастье», — сказал Басков.
Год назад Басков и Лопырева объявили намерении пожениться и даже назвали дату бракосочетания — 5 октября 2018 года. Свадьба должна была состояться в Грозном, в качестве свидетелей жених и невеста мечтали видеть главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и певицу Валерию.
Затем Николай Басков вспомнил, что 5 октября умер его дедушка, и пообещал назначить новую дату.
Виктория Лопырева и вовсе заявила, что выйдет замуж за Баскова, если сборная России выиграет чемпионат мира по футболу.
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия испугалась российских истребителей40
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Порошенко назвал «самый большой страх» России64
Умер внук Леонида Брежнева28
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию953
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение