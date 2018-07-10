Басков допустил отмену свадьбы с Лопыревой

Певец назвал отношения с Лопыревой «очень сложными, непростыми» и не стал называть делать прогнозов относительно их совместного будущего.

«Жизнь покажет, во что выльются наши отношения — в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы — люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни — счастье», — сказал Басков.

Рамзана Кадырова и певицу Валерию. Год назад Басков и Лопырева объявили намерении пожениться и даже назвали дату бракосочетания — 5 октября 2018 года. Свадьба должна была состояться в Грозном , в качестве свидетелей жених и невеста мечтали видеть главу Чеченской республики

Затем Николай Басков вспомнил, что 5 октября умер его дедушка, и пообещал назначить новую дату.

Виктория Лопырева и вовсе заявила, что выйдет замуж за Баскова, если сборная России выиграет чемпионат мира по футболу.