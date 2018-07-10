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Милявская расправилась с бывшим продюсером
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Милявская влепила пощечину знаменитой подруге 

Дни.ру 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Громкий скандал певицы Лолиты Милявской с продюсером Еленой Кипер завершился победой исполнительницы. Об этом звезда сообщила в соцсетях.
Милявская написала в своем Instagram, что ей удалось выиграть суд над Кипер. Лолита доказала, что продюсер не является автором ее хитов, среди которых песни "Ориентация — север" и "На Титанике".
"Мне Жалко, что я была наивной и, несмотря на иголочки, которые кололи меня много лет назад, просматривая документальный фильм о создании "ТаТу", показанный на одном из телеканалов, не услышала "об авторе" и, как меня уверяла Елена, "создателе" группы, не нашла даже малейшего упоминания, но все равно верила, что она хоть написала "Ориентацию Север". Позже, на гастролях в Америке, я познакомилась с Настоящим Автором песни, и история не соврала… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала певица в Сети.
Напомним, дрязги Милявской и Кипер начались в феврале 2018 года. Лолита передала управление над некоторыми своими песнями Елене. По соглашению исполнительницы и продюсера Милявская должна была получить шесть миллионов рублей авторских отчислений. Однако этих денег звезда так и не увидела.
"Дура я, что не прочла договор — корила себя тогда Лолита — Предупреждаю всех, и коллег тоже: ребята, читать все-таки надо. И посмотрите на идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила 1,5 миллиона рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть шесть миллионов рублей".
Сегодня артистка ликует, она смогла влепить ответную пощечину бывшей подруге, которая воспользовалась ее доверием. Теперь артистка благодарит адвоката и, потирая ручки, ждет свои миллионы.
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