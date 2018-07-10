Маркл «манипулирует» королевской семьей

Женщины из королевской семьи начали копировать Меган Маркл

Невестка королевы Великобритании графиня Уэссекская Софи пришла на празднование столетия королевских Военно-воздушных сил в головном уборе, как у Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летняя графиня Уэссекская появилась в Вестминстерском аббатстве в миди-платье цвета слоновой кости британского бренда Suzannah и в шляпке с двумя черными перьями. Головной убор Софи сравнили с шляпкой Меган Маркл, которую дизайнер Филип Трейси изготовил для герцогини Сассекской в качестве аксессуара к ее белому платью-рубашке, в котором она была на королевских скачках в Аскоте.

По мнению издания, при выборе наряда для праздника Софи вдохновлялась именно образом жены принца Гарри

Графиня Уэссекская Софи Фото: Jeff Spicer / Getty Images

В июле американскую актрису и певицу Селену Гомес тоже уличили в подражании Меган Маркл. Гомес сфотографировали в топе и юбке, расцветка которых была похожа на бело-голубой принт в стиле жуи на одном из платьев герцогини Сассекской. Более того, летний наряд певицы изготовили дизайнеры бренда Oscar de la Renta — авторы платья Меган Маркл.