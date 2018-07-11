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Пугачева назвала Галкина «старичком»
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Пугачева назвала Галкина старичком, заблудившимся в детстве 

360tv.ru 1 час назад
В Сети появилось видео беседы Аллы Пугачевой с худруком Московского драмтеатра имени М. Н. Ермоловой Олегом Меньшиковым, в котором Примадонна рассказала о совместной жизни с Максимом Галкиным в «замке», который артист построил в подмосковной деревне Грязь. Об этом сообщили «Дни.ру».
«Этот дом настолько хорош, функционален. Для Лизы, для Гарика, для Кристины, для Клавы. Комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю — всю жизнь. Гостевая, для Дэнички, внизу — маленькая сцена-студия. Ну и все», — перечислила Пугачева.
Она назвала Галкина «старичком, заблудившимся в детстве» и призналась, что была против планов супруга касательно строительства такого роскошного дома.
«У нас абсолютно расходятся вкусы, но мне это все равно безумно нравится, потому что ведь какой парень», — заключила Пугачева.
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