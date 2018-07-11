Пугачева назвала Галкина старичком, заблудившимся в детстве

«Этот дом настолько хорош, функционален. Для Лизы, для Гарика, для Кристины, для Клавы. Комнаты считаю. Для меня, для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю — всю жизнь. Гостевая, для Дэнички, внизу — маленькая сцена-студия. Ну и все», — перечислила Пугачева.

Она назвала Галкина «старичком, заблудившимся в детстве» и призналась, что была против планов супруга касательно строительства такого роскошного дома.