Пугачева назвала истинную причину ухода со сцены

Алла Пугачёва рассказала, почему решила уйти со сцены в 60 лет

Певица Алла Пугачёва рассказала, почему она приняла решение уйти со сцены, когда ей исполнилось 60 лет, а также заявила, что наблюдала в Советском Союзе за успехом только одной звезды — Муслима Магомаева «Батюшки… Я думала, что такой уровень (как у Магомаева. — RT) вообще невозможен! И должна сказать, что я достигла этого уровня» — заявила Пугачёва в интервью актёру и режиссёру Олега Меньшикова для его YouTube-канала. Певица также поделилась наблюдением, что современные звёзды эстрады не имеют представления о настоящем успехе — разве что Филипп Киркоров «Вот этой планки успеха Муслима Магомаева я достигла. Мне больше ничего не надо было. И он — вот он мне, конечно, сказал, что в 60 нужно уходить. И я пообещала. И ушла. Потому что я всегда сдерживаю своё слово», — сказала Пугачёва. Ранее певица Юлия Самойлова в интервью kp.ru рассказала о советах, которые ей дала Алла Пугачёва.