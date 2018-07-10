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Водонаева резко высказалась о браке Кержаковых
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«Не верю!»: Алена Водонаева резко высказалась о браке Кержаковых 

Teleprogramma.pro 14 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько недель назад Милана Кержакова впервые заговорила о том, что ее муж Александр Кержаков забрал у нее ребенка. По словам Миланы, она не видела малыша уже месяц и пыталась договориться с Александром пойти на мировую, однако футболист отказывается давать девушке видеть ребенка и требует, чтобы Милана доказала свою адекватность.
За футболиста заступилась продюсер Яна Рудковская, которая когда-то была в такой же ситуации, встала на защиту Александра и обвинила Милану в том, что девушка ищет способ пропиариться. Позже Милана призналась, что лечилась от наркозависимости четыре месяца и поэтому не могла быть с сыном.
В итоге жена футболиста снова обратилась к поклонникам, попросив у них прощения за то, что ввела их в заблуждение, устроив сцену в социальной сети. «Мне стыдно за этот кошмар!» — заявила Кержакова, добавив, что она надеется на то, что после публичного скандала они с мужем смогут услышать и понять друг друга. В итоге Александр и Милана смогли нормально поговорить, а девушка наконец увидела сына.
Телеведущая Алена Водонаева считает, что во всей этой ситуации Милана по-прежнему остается жертвой, которая по своей слабости и неопытности не смогла противостоять супругу. «Верю ли я словам Миланы, что Александр женился на ней ради карьеры, которую сулила ему выгодная партия? Верю. Верю ли я словам адвоката Добровинского, что Кержаков забрал ребенка у Миланы из-за нескольких миллионов долларов, которые он перевел на счет жены, а затем не мог вернуть? Верю. Верю ли я, что Милана кается и извиняется по своей инициативе? Нет. И не поверю», — заявила Водонаева.
Также ведущая обратилась к молодым девушкам и предостерегла их от брака с футболистом. Алена считает, что Кержаков может подло потупить и со следующими своими избранницами.
«Я была в шоке, когда услышала ее интервью, где она рассказала, как пришла домой пьяная, ползала по полу, умоляла мужа не бросать ее, а он снимал ее на видео. СНИМАЛ НА ВИДЕО! Девочки, кто там еще хотел за Кержакова? Не передумали?» — обратилась Алена к читательницам для «7 Дней».
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