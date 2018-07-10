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Удмуртию засыпал крупный град
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Удмуртию засыпал крупный град 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями крупного града, который прошел 10 июля в отдельных точках Ижевска и республики.
Отметим, что о непогоде предупреждали синоптики. Также во вторник ожидаются грозы, ливни и усиление ветра.
Instagram post by Оленька * Jul 10, 2018 at 7:51am UTC  9 Likes, 8 Comments — Оленька (@miholenka01) on Instagram
Кому «снега»? Кто заказывал?
5 Likes, 1 Comments — Оленька (@miholenka01) on Instagram: «Кому „снега“? Кто заказывал?»
Небесная канцелярия подсыпала града.
3 Likes, 3 Comments — АЛЕКСЕЙ Best Way VISTA. (@aksl_um) on Instagram: «Небесная канцелярия подсыпала града.»
#ижевск #izhevsk #град
1 отметок «Нравится», 1 комментариев — Александр (@e46_amorulev) в Instagram: "#ижевск #izhevsk #град"
Instagram post by Константин Невоструев * Jul 10, 2018 at 8:03am UTC  7 Likes, 7 Comments — Константин Невоструев (@knevostruev) on Instagram
ИА «Сусанин»: последние новости
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