Удмуртию засыпал крупный град

Ижевск. Удмуртия . Жители Удмуртии поделились в социальных сетях фотографиями крупного града, который прошел 10 июля в отдельных точках Ижевска и республики.

Отметим, что о непогоде предупреждали синоптики. Также во вторник ожидаются грозы, ливни и усиление ветра.

Кому «снега»? Кто заказывал?

Небесная канцелярия подсыпала града.

#ижевск #izhevsk #град

