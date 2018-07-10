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Коллеги рассказали о состоянии солистки «Фристайла»
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Коллеги по «Фристайлу» рассказали о состоянии солистки Нины Кирсо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Нина Кирсо/ok.ru
Коллеги по эстрадному коллективу "Фристайл" рассказали о состоянии здоровья солистки Нины Кирсо, которая 1 июня пережила инсульт.
По словам музыканта Сергея Кузнецова, в момент приступа Кирсо была дома одна — муж и сын отправились на гастроли.
"Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла с чайником в руках, так и потеряла сознание…" — поделился Кузнецов в беседе с kp.ua.
У Кирсо был диагностирован инсульт третьей степени. В коме певица перенесла две операции, сейчас ей предстоит длительное лечение. Как рассказал директор коллектива Игорь Лахин, сейчас "Фристайл" собирает деньги на лечение Нины Кирсо.
"Состояние Нины на данный момент стабильное. Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады", — пояснил он.
Нина Кирсо была участницей группы "Фристайл" с момента ее основания в 1988 году. Исполняла практически все знаковые хиты "Фристайла".
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