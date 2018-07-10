Анна Седокова подписала мировую с бывшим супругом

Анна Седокова смогла разрешить спорную ситуацию по поводу опеки над дочерью Моникой.

Об этом поклонники звезды узнали от ее бывшей свекрови Марины Чернявской , которая заявила, что мировое соглашение между ее сыном и певицей было подписано на днях.

Моника какое-то время проведет время на Кипре , отдыхая вместе со своей бабушкой. Позже девочка сможет встретиться с мамой, которая, как утверждает Марина, уже во всю готовится к празднованию дня рождения малышки.

Чернявская уверена, что Седокова сможет по-настоящему удивить дочь, а поклонники артистки ждут, когда же она сама прокомментирует соглашение с бывшим супругом и их дальнейшие планы на воспитание Моники.