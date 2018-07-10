Седокова подписала мировую с бывшим супругом

Анна Седокова смогла разрешить спорную ситуацию по поводу опеки над дочерью Моникой.
Об этом поклонники звезды узнали от ее бывшей свекрови Марины Чернявской, которая заявила, что мировое соглашение между ее сыном и певицей было подписано на днях.
Моника какое-то время проведет время на Кипре, отдыхая вместе со своей бабушкой. Позже девочка сможет встретиться с мамой, которая, как утверждает Марина, уже во всю готовится к празднованию дня рождения малышки.
Чернявская уверена, что Седокова сможет по-настоящему удивить дочь, а поклонники артистки ждут, когда же она сама прокомментирует соглашение с бывшим супругом и их дальнейшие планы на воспитание Моники.