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В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
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«Покусанную пчелами» Максакову осудили за роскошь 

Рамблер 2 часа назад
Звезда советского кино Людмила Максакова пообедала в «любимом ресторанчике» патриарха Кирилла и стала предметом насмешек.
Накануне актер Станислав Садальский опубликовал в своем блоге в «Живом журнале» фото, на котором Максакова есть креветок в московском заведении «Черетто Море».
«Патриарх Кирилл любит этот ресторанчик, и я его понимаю…» — озаглавил он пост.
Также Садальскому «вспомнилось», что патриарх Кирилл, бывая в морском ресторане, всегда обнимается с его хозяином.
«Фу», — отреагировал на публикацию один из подписчиков актера.
Тем временем снимок распространился и по другим социальным сетям. Например, пользовательница Twitter Наталья Польская ‏опубликовала его, сопроводив сообщением о сумме, в которую Народной артистке РСФСР обошлась заказанная ею еда — шесть тысяч рублей.
«Всю пенсию отдала», — пошутил один из комментаторов.
Многие другие пользователи обратили внимание на внешность 77-летней актрисы. Один поинтересовался, не покусали ли ее пчелы, так как лицо Максаковой кажется несколько распухшим, а другой и вовсе отметил сходство артистки с содержимым ее тарелки. Впрочем, некоторые объяснили «новую» внешность советской звезды «неудачной» работой фотографа.
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