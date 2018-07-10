В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой

«Покусанную пчелами» Максакову осудили за роскошь

Звезда советского кино Людмила Максакова пообедала в «любимом ресторанчике» патриарха Кирилла и стала предметом насмешек.

Накануне актер Станислав Садальский опубликовал в своем блоге в «Живом журнале» фото, на котором Максакова есть креветок в московском заведении «Черетто Море».

Людмила Максакова в любимом ресторане патриарха Кирилла. Это блюдо с морепродуктами и вино стоит здесь всего 6000. pic.twitter.com/RB7XrgT9T9— Наталья Польская (@nata30911) 9 июля 2018 г.

«Патриарх Кирилл любит этот ресторанчик, и я его понимаю…» — озаглавил он пост.

Также Садальскому «вспомнилось», что патриарх Кирилл, бывая в морском ресторане, всегда обнимается с его хозяином.

«Фу», — отреагировал на публикацию один из подписчиков актера.

Тем временем снимок распространился и по другим социальным сетям. Например, пользовательница Twitter Наталья Польская ‏опубликовала его, сопроводив сообщением о сумме, в которую Народной артистке РСФСР обошлась заказанная ею еда — шесть тысяч рублей.

«Всю пенсию отдала», — пошутил один из комментаторов.

Многие другие пользователи обратили внимание на внешность 77-летней актрисы. Один поинтересовался, не покусали ли ее пчелы, так как лицо Максаковой кажется несколько распухшим, а другой и вовсе отметил сходство артистки с содержимым ее тарелки. Впрочем, некоторые объяснили «новую» внешность советской звезды «неудачной» работой фотографа.