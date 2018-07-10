Впавшую в кому певицу прячут от поклонников

Почему прячут впавшую в кому известную певицу

Появились новые данные о состоянии солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо. Директор коллектива Игорь Лахин сообщил, что женщина находится в одной из больниц Киева, однако уточнять адрес не стал, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа".

Чуть более месяца назад солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо сразил инсульт. Однако в этот момент артистка была дома одна, никто не смог оказать ей вовремя помощь, поэтому когда певица наконец оказалась в больнице, то ей поставили неутешительный диагноз — тяжелый инсульт третьей степени.

К счастью, сейчас состояние популярной исполнительницы стабилизировалось. Однако в сознание 55-летняя артистка пока не пришла.

"Она находится в клинике в Киеве. Сейчас группа "Фристайл" уже дает благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады. Средства, полученные от концертов, будут перечислены на лечение Нины", — рассказал директор группы "Фристайл" Игорь Лахин.

Мужчина отметил, что степень комы уже не такая тяжелая, однако в какой именно больнице Киева находится Нина Кирсо Лахин предпочел не уточнять, чтобы "не создавать лишнего ажиотажа", компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда" в Украине ".

Ранее лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин обнародовал фото певицы и призвал молиться за ее выздоровление. "1 июня 2018 года в своей квартире была найдена без сознания солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. Группа "Ласковый май" молится за ее здоровье💙🙏💙 (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)", — написал Разин.

До этого коллега Кирсо по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности.