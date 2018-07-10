Ольга Бузова рассказала, как училась в школе

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что обожала контрольные и экзамены.

Девушка отметила, что желанную оценку «отлично» в это время можно было получить только в том случае, если ученик старался и тщательно готовился. Для девочки, которая хотела всегда быть лучшей во всем, такие испытания были в радость.

Бузова считает, что научилась преодолевать любые трудности еще в детстве, и уже тогда знала, что цель можно достичь, порно работая каждый день. Именно поэтому Ольга решила поздравить московского школьника, который набрал на ЕГЭ 400 баллов (максимальный результат).