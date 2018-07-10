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Ольга Бузова рассказала, как училась в школе
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Ольга Бузова рассказала, как училась в школе 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что обожала контрольные и экзамены.
Девушка отметила, что желанную оценку «отлично» в это время можно было получить только в том случае, если ученик старался и тщательно готовился. Для девочки, которая хотела всегда быть лучшей во всем, такие испытания были в радость.
Бузова считает, что научилась преодолевать любые трудности еще в детстве, и уже тогда знала, что цель можно достичь, порно работая каждый день. Именно поэтому Ольга решила поздравить московского школьника, который набрал на ЕГЭ 400 баллов (максимальный результат).
Бузова отметила, что родители наверняка гордятся своим ребенком, ведь такое событие случилось впервые за историю ЕГЭ. Сама Ольга гордится, что в России есть талантливые учителя, а образование становится намного лучше. «Ничего не даётся легко, любая победа — результат тяжелого и упорного труда». — подвела итог Бузова и порекомендовала всем идти к мечте и не сдаваться.
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