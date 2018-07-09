Водонаева обвинила Кержакова в непорядочности

Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены

Алена считает, что, если бы не смерть отца Миланы, сенатора Вадима Тюльпанова , Кержаков до сих пор бы носил жену на руках. По ее словам, Александр в очередной раз обвел вокруг пальца свою очередную супругу, забрав их годовалого сына.

Водонаева заняла в конфликте сторону жены Кержакова. "Верю ли я словам Миланы, что Александр женился на ней ради карьеры, которую сулила ему выгодная партия? Верю. Верю ли я словам адвоката Добровинского, что Кержаков забрал ребенка у Миланы из-за нескольких миллионов долларов, которые он перевел на счет жены, а затем не мог вернуть? Верю", — цитирует Алену "7Дней".

"Кержакову очень повезло, что у Миланы не оказалось стержня, и ему удалось выйти из воды сухим", — полагает звезда "Дом-2". По словам Водонаевой, она была в шоке, когда услышала интервью жены футболиста, где та рассказала, как пришла домой пьяная, ползала по полу и умоляла мужа не бросать ее, а он снимал ее на видео. "Девочки, кто там еще хотел за Кержакова? Не передумали?", — спрашивает Алена.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 2 Июл 2018 в 10:21 PDT