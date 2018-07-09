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Пригожин о Валерии: «Ее глаза — мои водопады!»
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«Ее глаза — мои водопады!»: Пригожин воспел красоту 50-летней Валерии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин трогательно обратился к супруге.
«Ее глаза — мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ней буду в воду падать», — написал в своем микроблоге Пригожин, восхитив поклонников неугасающими чувствами.
С Иосифом Пригожиным певица без малого пятнадцать лет. За это время супруги мечтали завести общего ребенка, однако Валерия так и не смогла выносить малыша. От второго брака с композитором Александром Шульгиным у певицы есть трое детей: 25-летняя Анна, 24-летний Артемий и 19-летний Арсений.
Иосиф Пригожин стал для певицы своего рода опорой, каменной стеной. Дочка певицы долгое время переживала за маму, боясь доверить ее другому мужчине. Но Пригожин смог завоевать не только сердце самой Валерии, но и найти общий язык с ее детьми.
«Молодец, настоящий мужчина», «Просто чудесная пара!», «Счастья вам и бесконечной любви», «Валерия образец женственности, материнства, любви», «Вот это мужчина! Валерия, вы счастливая женщина», «Глаза — это отражение души…» — отметили поклонники.
В свои 50 лет певица Валерия может позволить себе наряды, которые преобладают в гардеробе подростков и еще совсем юных девушек, благодаря стройной и грациозной фигуре. Поклонники артистки не раз восхищались природными данными певицы и ее невероятным вокалом.
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