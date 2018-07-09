«Ее глаза — мои водопады!»: Пригожин воспел красоту 50-летней Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин трогательно обратился к супруге.

«Ее глаза — мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ней буду в воду падать», — написал в своем микроблоге Пригожин, восхитив поклонников неугасающими чувствами.

С Иосифом Пригожиным певица без малого пятнадцать лет. За это время супруги мечтали завести общего ребенка, однако Валерия так и не смогла выносить малыша. От второго брака с композитором Александром Шульгиным у певицы есть трое детей: 25-летняя Анна, 24-летний Артемий и 19-летний Арсений.

Иосиф Пригожин стал для певицы своего рода опорой, каменной стеной. Дочка певицы долгое время переживала за маму, боясь доверить ее другому мужчине. Но Пригожин смог завоевать не только сердце самой Валерии, но и найти общий язык с ее детьми.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 9 Июл 2018 в 4:40 PDT

«Молодец, настоящий мужчина», «Просто чудесная пара!», «Счастья вам и бесконечной любви», «Валерия образец женственности, материнства, любви», «Вот это мужчина! Валерия, вы счастливая женщина», «Глаза — это отражение души…» — отметили поклонники.