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Шепелева шокировал ДНК-тест сына актрисы
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Ведущего Первого канала шокировал ДНК-тест истерзанного сына актрисы 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Приемный сын заслуженной артистки Евдокии Германовой Николай Ерохин ищет отца. Долгожданная встреча с родственником оказалась нерадостной.
Николай был предан дважды: первый раз родные мама и папа бросили его младенцем, а впоследствии от него отказалась приемная родительница Евдокия Германова. Артистка вернула его в детский дом, заявив, что ребенок опасен. Когда мальчик вырос, он рассказал журналистам, что много лет назад, живя в доме Германовой, подвергался жестоким наказаниям.
"Она пришла пораньше с работы, а я любил, как и все дети, поиграть в войнушку, и изуродовал ей подушку какую-то там подарочную на кухне. Ну и в ответ она решила сделать мне также, ну она меня ткнула два или три раза в ногу. Ножом. Раны были не глубокие. Она потом мазала их, когда отругала. Они зажили со временем. Остались шрамы", — вспоминал Николай истязание приемной матери.
В студии программы "На самом деле" Первого канала юноша встретил свою биологическую мать Наталью Ерохину. Женщина попыталась оправдать себя, сославшись на обстоятельства — ее без средств к существованию бросил муж. ДНК-исследование показало, что Николай действительно сын Натальи. Юноша не смог простить родительницу.
Встреча Ерохина с предполагаемым отцом Зиейиддином Халисовым произошла на съемочной площадке той же передачи, но уже позднее. Когда мужчина зашел в студию, в зале повисла тишина. Никто не ожидал, что первая за всю жизнь встреча отца и сына будет такой холодной. Мужчина не уверен в своем родстве с юношей.
Халисов рассказал, что около 20 лет назад он уехал из Москвы на похороны к матери в Киргизию и был там арестован на восемь месяцев. Вернувшись, не смог найти жену и троих детей. Предполагаемый отец заявил, что не знал о четвертой беременности жены.
Наталью Ерохину возмутил рассказ бывшего мужа. Она вбежала на съемочную площадку и принялась колотить Зиейиддина кулаками. По словам разъяренной женщины, Халисов выставил ее и детей из дома в Киргизии, дав денег только на билет до Москвы. Мужчина не был ни хорошим отцом, ни хорошим мужем: он бил ее и детей. Она сообщала супругу о четвертой беременности.
Ведущий Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. Отцовство Зиейиддина Халисова подтверждено. "После передачи будем разговаривать, как папа с сыном", — сухо произнес мужчина. Хладнокровие Халисова шокировало ведущего.
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