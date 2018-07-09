Шепелева шокировал ДНК-тест сына актрисы

Ведущего Первого канала шокировал ДНК-тест истерзанного сына актрисы

Николай был предан дважды: первый раз родные мама и папа бросили его младенцем, а впоследствии от него отказалась приемная родительница Евдокия Германова. Артистка вернула его в детский дом, заявив, что ребенок опасен. Когда мальчик вырос, он рассказал журналистам, что много лет назад, живя в доме Германовой, подвергался жестоким наказаниям.

"Она пришла пораньше с работы, а я любил, как и все дети, поиграть в войнушку, и изуродовал ей подушку какую-то там подарочную на кухне. Ну и в ответ она решила сделать мне также, ну она меня ткнула два или три раза в ногу. Ножом. Раны были не глубокие. Она потом мазала их, когда отругала. Они зажили со временем. Остались шрамы", — вспоминал Николай истязание приемной матери.

В студии программы "На самом деле" Первого канала юноша встретил свою биологическую мать Наталью Ерохину. Женщина попыталась оправдать себя, сославшись на обстоятельства — ее без средств к существованию бросил муж. ДНК-исследование показало, что Николай действительно сын Натальи. Юноша не смог простить родительницу.

Встреча Ерохина с предполагаемым отцом Зиейиддином Халисовым произошла на съемочной площадке той же передачи, но уже позднее. Когда мужчина зашел в студию, в зале повисла тишина. Никто не ожидал, что первая за всю жизнь встреча отца и сына будет такой холодной. Мужчина не уверен в своем родстве с юношей.

Халисов рассказал, что около 20 лет назад он уехал из Москвы на похороны к матери в Киргизию и был там арестован на восемь месяцев. Вернувшись, не смог найти жену и троих детей. Предполагаемый отец заявил, что не знал о четвертой беременности жены.

Наталью Ерохину возмутил рассказ бывшего мужа. Она вбежала на съемочную площадку и принялась колотить Зиейиддина кулаками. По словам разъяренной женщины, Халисов выставил ее и детей из дома в Киргизии, дав денег только на билет до Москвы. Мужчина не был ни хорошим отцом, ни хорошим мужем: он бил ее и детей. Она сообщала супругу о четвертой беременности.