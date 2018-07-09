Дроздова раскрыла свою самую большую тайну

Актриса Ольга Дроздова сделала аборт

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов познакомились во время съемок фильма "Прогулка по эшафоту". Буквально через минуту после знакомства им пришлось изображать влюбленных, даже поцеловаться. По признанию актрисы, она до сих пор терпеть не может экранных поцелуев. И тогда, после проб, когда ехали в служебном автомобиле, Ольга высказала Дмитрию все, что о нем думает.

Тот же, в свою очередь, с первого взгляда влюбился в партнершу. Однако ее сердце принадлежало другому. Мужчина жил в Швейцарии и имел серьезные намерения. Тем не менее, Певцов смог добиться Дроздовой. Хотя, по ее словам, она всячески отталкивала его и даже "отшвыривала", когда узнала, что у Дмитрия есть сын.

Кстати, впоследствии именно Ольга настояла на том, чтобы он наладил отношения с наследником, и когда это случилось, уже не смогла отказывать артисту. Первое время они жили в общежитии, были счастливы. Однако у пары не было детей. Все их попытки в течение 15 лет оканчивались неудачей. Лишь со временем Дроздова поняла, почему у них ничего не получалось.

"Тогда же это была абсолютно аномальная история, мы были здоровы. Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку, но лишь через 15 лет Бог подарил мне ангела", — набравшись смелости, призналась Дроздова.

По словам актрисы, когда они с Дмитрием венчались, батюшка и указал ей на то, что она убийца, раз прервала беременность. Поняв это, актриса не смогла сдержать слез. "Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я наверно и осознала свою страшную ошибку", — рассказала актриса.