Ещё
Удружил: Николаев показал неудачное фото Пугачевой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удружил: Николаев показал не самое удачное фото Пугачевой 

Teleprogramma.pro 9 июля 2018
Певец любит публиковать архивные фото и видео. Сегодня Игорь Николаев решил поделиться кадром, который был сделан в Юрмале четыре года назад. В объектив тогда попали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Поклонник решили, что снимок неудачный.
Игорь Николаев уже давно освоил соцсети. Певец часто именно в Сети поздравляет друзей и коллег с днем рождения, а также любит показывать архивные фото и видео. Сегодня он поделился кадром, который был сделан в Юрмале. «БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!», — написал артист. В кадре за столом в ресторане сидит Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. К ним подошли музыканты и, судя по фото, Лайма Вайкуле танцует рядом с ними.
Тогда Алла Борисовна была облачена в черное широкое платье и не танцевала, а будто дирижировала руками. За всем происходящим наблюдал Николаев, который сидел за тем же столиком. Одни поклонники поблагодарили артиста за то, что поделился редким кадром, а фанаты Пугачевой попросили его удалить. Они решили, что это не самое удачное фото певицы: «Очень веселая компания! Но Аллочка получилась не очень. Убирайте фото поскорее».
Зато многие восхитились Вайкуле, которая не перестает излучать положительную энергию. «Лайма великолепная женщина! Красавица!», «Прекрасные талантливые люди, которые делают жизнь еще интереснее!», «Веселая компания и Лайма звезда», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что практически каждое лето Пугачева с родными приезжает в Ригу. Она уже много лет дружит с Вайкуле и не упускает возможности с ней встретиться в отпуске.
Teleprogramma.pro: последние новости
Первые фотографии Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко с дочерью: родители излучают нежность Степан Меньщиков подарит экс-супруге и детям новую квартиру DJ Smash требует дать реальный срок экс-депутату, который его избил
Комментарии3  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму189
Дело грузинского пастуха получило новый поворот28
Центр Киева блокирован машинами37
Путин и Трамп «обрушат» доллар16
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла7
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение