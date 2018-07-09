Удружил: Николаев показал неудачное фото Пугачевой

Певец любит публиковать архивные фото и видео. Сегодня Игорь Николаев решил поделиться кадром, который был сделан в Юрмале четыре года назад. В объектив тогда попали Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Поклонник решили, что снимок неудачный.
Игорь Николаев уже давно освоил соцсети. Певец часто именно в Сети поздравляет друзей и коллег с днем рождения, а также любит показывать архивные фото и видео. Сегодня он поделился кадром, который был сделан в Юрмале. «БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!», — написал артист. В кадре за столом в ресторане сидит Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. К ним подошли музыканты и, судя по фото, Лайма Вайкуле танцует рядом с ними.
Тогда Алла Борисовна была облачена в черное широкое платье и не танцевала, а будто дирижировала руками. За всем происходящим наблюдал Николаев, который сидел за тем же столиком. Одни поклонники поблагодарили артиста за то, что поделился редким кадром, а фанаты Пугачевой попросили его удалить. Они решили, что это не самое удачное фото певицы: «Очень веселая компания! Но Аллочка получилась не очень. Убирайте фото поскорее».
Зато многие восхитились Вайкуле, которая не перестает излучать положительную энергию. «Лайма великолепная женщина! Красавица!», «Прекрасные талантливые люди, которые делают жизнь еще интереснее!», «Веселая компания и Лайма звезда», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что практически каждое лето Пугачева с родными приезжает в Ригу. Она уже много лет дружит с Вайкуле и не упускает возможности с ней встретиться в отпуске.