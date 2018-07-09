Удружил: Николаев показал неудачное фото Пугачевой

Удружил: Николаев показал не самое удачное фото Пугачевой

Игорь Николаев уже давно освоил соцсети. Певец часто именно в Сети поздравляет друзей и коллег с днем рождения, а также любит показывать архивные фото и видео. Сегодня он поделился кадром, который был сделан в Юрмале. «БЫВАЛИ ДНИ ВЕСЕЛЫЕ! Пару лет назад в Юрмале… Лайма зажигает!», — написал артист. В кадре за столом в ресторане сидит Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным . К ним подошли музыканты и, судя по фото, Лайма Вайкуле танцует рядом с ними.

Тогда Алла Борисовна была облачена в черное широкое платье и не танцевала, а будто дирижировала руками. За всем происходящим наблюдал Николаев, который сидел за тем же столиком. Одни поклонники поблагодарили артиста за то, что поделился редким кадром, а фанаты Пугачевой попросили его удалить. Они решили, что это не самое удачное фото певицы: «Очень веселая компания! Но Аллочка получилась не очень. Убирайте фото поскорее».

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 10 Июл 2018 в 10:51 PDT