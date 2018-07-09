Дочь Серова вышла замуж

Внебрачная дочка Серова сыграла свадьбу в Америке

Внебрачная дочка певца Александра Серова Алиса Аришина вышла замуж.

Дочка Александра Серова опубликовала трогательный видеоролик со свадьбы, которая состоялась в США . Некоторое время назад внебрачная дочь артиста вышла замуж. Грандиозное торжество молодожены решили отложить на лето. И только в минувшие выходные, новоиспеченные супруги организовали роскошную вечеринку, собрав самых близких друзей и родственников.

Для церемонии Алиса выбрала модное в этом сезоне нюдовое платье-бюстье с пышной юбкой, а жених появился в костюме серого цвета. В присутствии близких и друзей молодожены обменялись клятвами верности. Мама невесты Валентина не смогла сдержать эмоций, и в самой трогательный момент разразилась слезами. На семейных фото дочка Александра Серова — Алиса позирует с новоявленными родственниками со стороны жениха.

Напомним, что Алиса не общается с Александром Серовым, поэтому не приглашала его на свадьбу. Девушке было крайне неприятно, что он распространял негативную информацию о ее матери.

Публикация от Alisa Rigolin (@picsarama) 7 Май 2017 в 1:43 PDT

«Я была совсем девочка, к тому же, у меня была строгая семья. Мне так и сказали: либо аборт, либо мы тебя выгоняем. Я решила рожать для себя от любимого человека. Он был такой яркий, все время шутил и смеялся. И Алиса родилась вся в отца, черненькая, с такой же ямочкой на подбородке. С Серовым я не советовалась, алиментов не просила. У меня к нему нет никаких претензий, это было мое решение», — приводит kp.ru слова Валентины, подарившей певцу дочку.

К слову, сестра Алисы по отцу — Мишель Серова наладила с девушкой теплые отношения. Как родные друг другу люди, они стараются сохранять дружеские отношения и интересоваться тем, что происходит в жизни каждой из них.