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Дочь Серова вышла замуж
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Внебрачная дочка Серова сыграла свадьбу в Америке 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Внебрачная дочка певца Александра Серова Алиса Аришина вышла замуж.
Дочка Александра Серова опубликовала трогательный видеоролик со свадьбы, которая состоялась в США. Некоторое время назад внебрачная дочь артиста вышла замуж. Грандиозное торжество молодожены решили отложить на лето. И только в минувшие выходные, новоиспеченные супруги организовали роскошную вечеринку, собрав самых близких друзей и родственников.
Для церемонии Алиса выбрала модное в этом сезоне нюдовое платье-бюстье с пышной юбкой, а жених появился в костюме серого цвета. В присутствии близких и друзей молодожены обменялись клятвами верности. Мама невесты Валентина не смогла сдержать эмоций, и в самой трогательный момент разразилась слезами. На семейных фото дочка Александра Серова — Алиса позирует с новоявленными родственниками со стороны жениха.
Напомним, что Алиса не общается с Александром Серовым, поэтому не приглашала его на свадьбу. Девушке было крайне неприятно, что он распространял негативную информацию о ее матери.
«Я была совсем девочка, к тому же, у меня была строгая семья. Мне так и сказали: либо аборт, либо мы тебя выгоняем. Я решила рожать для себя от любимого человека. Он был такой яркий, все время шутил и смеялся. И Алиса родилась вся в отца, черненькая, с такой же ямочкой на подбородке. С Серовым я не советовалась, алиментов не просила. У меня к нему нет никаких претензий, это было мое решение», — приводит kp.ru слова Валентины, подарившей певцу дочку.
К слову, сестра Алисы по отцу — Мишель Серова наладила с девушкой теплые отношения. Как родные друг другу люди, они стараются сохранять дружеские отношения и интересоваться тем, что происходит в жизни каждой из них.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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