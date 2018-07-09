Данко высказался о разрыве с женой 

Певец Данко (Александр Фадеев) рассказал «СтарХиту», что не общается с женой Натальей Устюменко уже полгода.
По словам музыканта, они «в ссоре», но без «какой-то явной причины». Он предположил, что они «просто надоели друг другу».
Также Данко рассказал, что видел на фотографии с женой «какого-то мужчину». Певец не знает, насколько серьезны их отношения, и может ли этот человек помешать их примирению.
Певец отметил, что сейчас чувствует себя «свободным мужчиной».
Также Данко прокомментировал слухи о романе с диджеем Марией Силуяновой. По его словам, они вместе записывают трек, дружат, но пока их «связывают только рабочие отношения».
У Данко и Натальи Устюменко две дочери, родившиеся в 2004-м и 2014 годах. Младшей дочери поставили диагноз ДЦП.
В апреле этого года певца заметили на прогулке в парке с телеведущей Даной Борисовой. Паблик Super опубликовал запись, на которой видно, как мужчина и женщина — якобы Борисова и Данко — обнимаются и целуются на мостике.