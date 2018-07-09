Ковальчук сделала признание после ухода Фриске

Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Накануне, 8 июля, исполнилось бы 44 года популярной певице Жанне Фриске . Об артистке высказалась ее коллега по группе "Блестящие" Юлия Ковальчук , которая предпочитала молчать о покойной артистке.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Ковальчук опубликовала несколько старых фотографий, на которых запечатлена с Жанной Фриске. Снимки артистка сопроводила проникновенным текстом.

"С Днем рождения, наша любимая девочка) я принципиально не хожу ни на какие программы, не даю комментариев и никак не ворошу память о тебе, кроме как в своём сердце и с людьми, которые искренне тебя любят! У меня тысяча наших фотографий, и на каждой из них от тебя веет божественным теплом и женской мудростью)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Ковальчук.

Юлия призналась, что считала и до сих пор считает Жанну своим учителем.

"Пытаюсь до сих пор у тебя чему-то учиться, потому что ты — энциклопедия… и ты уж точно больше нас всех знаешь о мире в сердце и голове… люблю" — призналась популярная исполнительница.

Слова артистки, прервавшей долгое молчание о покойной певице, стали настоящей сенсацией для ее подписчиков.

"Юлечка спасибо, что помните! И мы помним…", "До сих пор не верится, что ее нет… Фотки суперовские!", "Правильную позицию заняли! Хоть мы, как зрители, очень далеки от личной жизни Жанны, но все эти ток-шоу, копающиеся в грязном белье и особенно, ее папа вызывают только отвращение и недоумение", "Какая она красивая… слова очень теплые и искренние! Светлая память Жанне", "Юль, правильно делаешь, что не ходишь!", "Вот, хорошо, когда вы, близкие люди, показываете и рассказываете о ней, не на показ, а от души фотографии очень душевные", — поддержали певицу пользователи Сети.