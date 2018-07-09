80-летний Мягков объяснил отказ от детей

Андрей Мягков объяснил отсутствие детей

Семейная пара актеров Андрея Мягкова Анастасии Вознесенской так и не завела детей из-за работы. Об этом они сами рассказали в рамках документального фильма Первого канала «Андрей Мягков. Тишину шагами меря…».

По словам 80-летнего Народного артиста РСФСР, профессия актера подразумевает «уход» личной жизни на «второй план» и даже отсутствие мыслей о ней.

«Я не знаю другой жизни», — отметила его супруга — 74-летняя Народная артистка России.

По словам Вознесенской, именно поэтому отсутствие детей никак не «травмирует» ее — ей «не с чем сравнивать».

Андрей Мягков известен главным образом исполнением роли Анатолия Новосельцева в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Кроме того, он играл в таких фильмах, как «Гараж», «Жестокий романс» и «Братья Карамазовы».

Анастасия Вознесенская сыграла в том же «Гараже», а также в таких картинах, как «Вокзал для двоих», «Любить» и «"Авария" — дочь мента».