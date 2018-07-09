Ещё
80-летний Мягков объяснил отказ от детей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Мягков объяснил отсутствие детей 

Рамблер 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Семейная пара актеров Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской так и не завела детей из-за работы. Об этом они сами рассказали в рамках документального фильма Первого канала «Андрей Мягков. Тишину шагами меря…».
По словам 80-летнего Народного артиста РСФСР, профессия актера подразумевает «уход» личной жизни на «второй план» и даже отсутствие мыслей о ней.
«Я не знаю другой жизни», — отметила его супруга — 74-летняя Народная артистка России.
По словам Вознесенской, именно поэтому отсутствие детей никак не «травмирует» ее — ей «не с чем сравнивать».
Андрей Мягков известен главным образом исполнением роли Анатолия Новосельцева в фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Кроме того, он играл в таких фильмах, как «Гараж», «Жестокий романс» и «Братья Карамазовы».
Анастасия Вознесенская сыграла в том же «Гараже», а также в таких картинах, как «Вокзал для двоих», «Любить» и «"Авария" — дочь мента».
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза199
В России отреагировали на уход Джонсона88
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение