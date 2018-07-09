Пугачева спасает близкого от страшной болезни

Пугачева спасла племянника от опасной болезни

Певица Алла Пугачева оплатила племяннику Владу лечение от гепатита С и взяла под опеку его сына. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении певицы.

По данным издания, из-за «вредных привычек» молодой человек столкнулся с параличом ног, после чего Пугачева отправила его в израильскую клинику. Позже она якобы заплатила еще сто тысяч долларов (более шести миллионов рублей) за его лечение от гепатита.

Источник «СтарХита» рассказал, что эта болезнь проявилась у племянника певицы «на фоне прочих проблем». По словам собеседника издания, он «постоянно жаловался и в итоге уговорил» тетю помочь. К тому моменту у него «был вздут живот».

32-летний Владислав — сын младшего брата Пугачевой Евгения. Брат певицы умер в 2011 году после третьего инфаркта. У Владислава Пугачева есть сын Евгений. По данным «Комсомольской правды», когда ребенку было четыре года, Пугачева оформила над ним опекунство.