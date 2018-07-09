Ещё
Пугачева спасает близкого от страшной болезни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева спасла племянника от опасной болезни 

Рамблер 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Певица Алла Пугачева оплатила племяннику Владу лечение от гепатита С и взяла под опеку его сына. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении певицы.
По данным издания, из-за «вредных привычек» молодой человек столкнулся с параличом ног, после чего Пугачева отправила его в израильскую клинику. Позже она якобы заплатила еще сто тысяч долларов (более шести миллионов рублей) за его лечение от гепатита.
Источник «СтарХита» рассказал, что эта болезнь проявилась у племянника певицы «на фоне прочих проблем». По словам собеседника издания, он «постоянно жаловался и в итоге уговорил» тетю помочь. К тому моменту у него «был вздут живот».
32-летний Владислав — сын младшего брата Пугачевой Евгения. Брат певицы умер в 2011 году после третьего инфаркта. У Владислава Пугачева есть сын Евгений. По данным «Комсомольской правды», когда ребенку было четыре года, Пугачева оформила над ним опекунство.
Комментарии3  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза199
В России отреагировали на уход Джонсона88
Борис Джонсон ушел в отставку196
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев242
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»61
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение