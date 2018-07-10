Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком

«Заигрался король»: Киркорову врезали за похабное видео с ребенком

Скандал вокруг опубликованного Филиппом Киркоровым видео, на котором девочка исполняет неприличные для ее возраста движения под хит артиста, набирает обороты. На поп-короля отечественной эстрады обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров выложил пародию на свой хит "Цвет настроения синий" с участием девочки. Однако реакция подписчиков оказалась крайне негативной. По их мнению, что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцором — опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает одежду.

Когда градус негатива зашкалил, Киркоров удалил видео. Однако скандал на этом не утих. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в своем аккаунте в Facebook, опубликовав резонансное видео с участием ребенка, набросился на Киркорова с яростной критикой.

В результате, шумиха достигла ушей детского омбусмена Анны Кузнецовой. В эксклюзивном интервью Dni.ru Манукян так прокомментировал все происходящее: