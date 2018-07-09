Киркорова высмеяли за фото в плавках

Интернет-пользователи раскритиковали певца Филиппа Киркорова из-за фотографии в бассейне. Подписчики 51-летнего артиста сочли, что ему не стоит «подражать молодым» и публиковать такие снимки.

«Года не красят никого», — написала @ostrinmaria. Некоторые сочли, что на снимке певец вышел «злым и старым».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 8 Июл 2018 в 8:59 PDT

Пользователи также заявили, что не узнают Киркорова «без грима и перьев».

«Без всех этих костюмов обычный мужик», — отметил @tony_tomsk.

«Фил, на этом фото ты не секси. Вообще», — заявила @95evgenya.

«Вот он настоящий Киркоров без прекрасс и всяких цыганских побрякушек! Злой мужик, страшный, на черта похож… наверное матом кого-то покрыл только что… Бррр…» — написала @rinarik170 (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом многим подписчикам певца фото понравились. Они заявили, что Киркоров «всегда выглядит отлично, в любом весе и любом амплуа».

«Отличное лицо! Грим для сцены. а что выражение такое, ну не всегда и не всем ходить и улыбаться!» — отметил один из комментаторов.