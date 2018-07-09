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Киркорова высмеяли за фото в плавках
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Киркорова высмеяли за фото в плавках 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ТАСС
Интернет-пользователи раскритиковали певца Филиппа Киркорова из-за фотографии в бассейне. Подписчики 51-летнего артиста сочли, что ему не стоит «подражать молодым» и публиковать такие снимки.
«Года не красят никого», — написала @ostrinmaria. Некоторые сочли, что на снимке певец вышел «злым и старым».
Пользователи также заявили, что не узнают Киркорова «без грима и перьев».
«Без всех этих костюмов обычный мужик», — отметил @tony_tomsk.
«Фил, на этом фото ты не секси. Вообще», — заявила @95evgenya.
«Вот он настоящий Киркоров без прекрасс и всяких цыганских побрякушек! Злой мужик, страшный, на черта похож… наверное матом кого-то покрыл только что… Бррр…» — написала @rinarik170 (орфография и пунктуация автора сохранены).
При этом многим подписчикам певца фото понравились. Они заявили, что Киркоров «всегда выглядит отлично, в любом весе и любом амплуа».
«Отличное лицо! Грим для сцены. а что выражение такое, ну не всегда и не всем ходить и улыбаться!» — отметил один из комментаторов.
Ранее пользователи критиковали Киркорова из-за снимка с «масонским знаком» на фоне иконы. Певец опубликовал снимки с гастролей, во время которых он посетил мужской монастырь в Тихвине. На одной из фотографий Киркоров стоит рядом с иконой в футболке с принтом глаза, помещенного в треугольник.
Комментарии17  Ещё 5 источников 
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