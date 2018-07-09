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Джастин Бибер женится
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СМИ назвали имя невесты Джастина Бибера 

Ридус 46 минут назад
Фото: ТАСС
Популярный канадский певец Джастин Бибер выбрал себе в жены племянницу американского актера Алека Болдуина Хейли Болдуин и уже позвал девушку под венец, выяснили журналисты.
«Один из самых популярных и богатых артистов, похоже, готов вступить в брак. Девушку себе вот нашел подходящую — Хейли Болдуин, племянницу самого Алека Болдуина. Пока 24-летний Джастин и его 21-летняя пассия не делали официальных заявлений, молва все сделала за них. Были вместе в церкви, в ресторане, в ночном клубе и на курорте. А это значит, что у них все серьезно и дело идет к свадьбе», — пишет kp.ru.
Зарубежные СМИ в рассуждениях на тему свадьбы Бибера ссылаются на двух свидетелей, которые утверждают, что певец сделал Хейли предложение во время отдыха пары на Багамах в ресторане местного отеля. Охранники Бибера якобы попросили присутствовавших отложить свои телефоны, поэтому документальных свидетельств события они предъявить не смогли, зато отметили, что Болдуин ответила согласием.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Джастин Бибер сбил своим огромным пикапом зазевавшегося папарацци, притом темнокожего, так что у получившегося в результате скандала вышел расовый оттенок. Быстро осознав возможные последствия, Бибер вышел из машины и до приезда медиков и полиции оставался рядом с пострадавшим.
В другой раз Бибер привлек внимание россиян, когда вышел на сцену во время концерта в Лондоне в футболке с надписью на русском языке. На футболке поп-звезды было написано «Рассвет», в ее дизайнером был Гоша Рубчинский.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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