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Седокова навлекла гнев соотечественников
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Украинские зрители раскритиковали артистку за работу в России. Сам факт работы на "пропагандистском" канале уже вызывает ненависть.
Украинская певица Анна Седокова навлекла гнев своих соотечественников, появившись в эфире Первого канала. Артистка предложила своим подписчикам в Instagram угадать счет.
"Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv, в программе "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки на сегодняшний матч: Хорватия — Россия!) (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред) Вы за кого? Какой счёт будет? Кто угадает, тому потом лайк", — написала она в соцсети.
И если пользователи рунета с удовольствием присоединились к обсуждения, то юзеры украинского сегмента были гораздо жестче в формулировках. "Лишить гражданства и выселить за поребрик!", — написал один. "Посмотри в глаза воинов с Донбасса", — добавил другой. "Как можно жить в стране, которую не любишь?", — поинтересовался другой.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.
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