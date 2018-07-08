Седокова навлекла гнев соотечественников

Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале

Украинские зрители раскритиковали артистку за работу в России . Сам факт работы на "пропагандистском" канале уже вызывает ненависть.

"Прямой сейчас, на Первом Канале @1tv, в программе "Пусть говорят", обсуждаем чемпионат и ставим ставки на сегодняшний матч: Хорватия — Россия!) (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред) Вы за кого? Какой счёт будет? Кто угадает, тому потом лайк", — написала она в соцсети.

И если пользователи рунета с удовольствием присоединились к обсуждения, то юзеры украинского сегмента были гораздо жестче в формулировках. "Лишить гражданства и выселить за поребрик!", — написал один. "Посмотри в глаза воинов с Донбасса", — добавил другой. "Как можно жить в стране, которую не любишь?", — поинтересовался другой.